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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شادي زلطة يكشف تفاصيل برنامج التبادل الطلابي بين مصر واليابان.. فيديو

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل  برنامج التبادل الطلابي لمرحلة التعليم الثانوي بين مصر واليابان.

 

أوضح شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" مع المذاع عبر "القناة الأولى" أن برنامج التبادل الطلابي بين مصر واليابان يأتي في  إطار التبادل الثقافي بين البلدين والعلاقات الراسخة بين مصر واليابان، لافتا إلي أن  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اتفق مع عمدة طوكيو، خلال لقاء تم على هامش مؤتمر المناخ COP 27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ علي هذا البرنامج.


وعن تفاصيل البرنامج قال متحدث التعليم أن يتضمن البرنامج استقبال دفعة من الطلاب المصريين في اليابان خلال شهر نوفمبر المقبل، ودفعة من الطلاب اليابانيين سيأتون إلى مصر خلال شهر ديسمبر، بعدد 12 طالبا مصريا يجرون زيارات إلى المدارس اليابانية للتعرف على الثقافة العلمية وغيرها، وبرنامج آخر لزيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر.

 

واكد شادى زلطة أن التبادل الثقافي بين مصر واليابان يأتي في إطار توقيع العديد من البرتوكولات بين البلدين، والعلاقات الثقافية والقوية بين القاهرة وطوكيو.

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