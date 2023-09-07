هل المهرجانات السبب.. الملحن محمد يحيى يكشف سر تغير عمرو دياب

تحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري، عن مشواره مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الثانية.

وقال الملحن محمد يحيى، عن مسيرته مع عمرو دياب: «الحمد لله عملنا في المشوار ده أغاني كتيرة كويسة وكلها الحمد لله نجحت ونزلت كسرت الدنيا.. وبعد فترة الخلاف وكانت 3 أو 4 سنين وكان خلاف عادي بيحصل.. رجعنا أنا وأيمن بهجت قمر بـ نغمة الحرمان ونزلت كسرت الدنيا.. ورجعت محمد يحيى اللي كان شغال مع عمرو دياب قبل فترة الخلاف هو بس الأبديت (التحديث) اللي بيحصل لكل الناس الطبيعيين إن أنا ممكن أطور من شكل الألحان بتاعتي شوية».

وأوضح محمد يحيى، أنه كان يميل للأغاني الرومانسية والدراما مع عمرو دياب في بدايته، مثل: (أيام وبنعشها، ويهمك في إيه) لكنه واكب تغيرات السوشيال ميديا حديثا، وظهر هذا في أغانيه مع عمرو دياب، مثل: (خلينا ننبسط، وانت هتدلع، وده لو اتساب، وده اللوك الجديد) لأنها تواكب هذا الوقت، لافتا إلى أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، غير من نفسه مع عبد الحليم حافظ، وعلق قائلا: «انا طبعا مش بمثل نفسي بالأستاذ محمد عبدالوهاب هو قيمة وقامة .. بس أنا قصدي أقول إن لازم التطور مع العصر».

وتابع محمد يحيى: «انا بقت طاقتي في المزيكا .. فبقيت اركز يعني لما بروح مثلا مع عمرو دياب حفلة ببقى واقف باك ستيدج وبكون مبسوط جدا لما ألاقي الهضبة بيغني كوبليه خلينا ننبسط من القلب الضحكة .. ويكون معاها طاقة في المكان فده ده بيخليني طول الوقت اه انا شفت انا هبقى عايز اعمل اكتر».

وحول تغير عمرو دياب بسبب ظهور ما يسمى بأغاني المهرجانات، أجاب محمد يحيى: «ما ينفعش النهاردة نبقى بنقيس على المهرجانات .. عيب قوي ان احنا نقول كلمة زي دي ونقول عمرو دياب اتغير عشان المهرجانات.. لأن المهرجانات مع احترامي الكامل لها وما بهاجمهاش اقل بكتير اقل بكتير من ان احنا نقول عمرو دياب أتغير عشانها .. يعني المهرجانات انا ما بعتبرهاش مزيكا أساسا أنا بعتبرها إيقاع مقسوم بتتعمل بدرامزات لايف في الاستوديو اللي هم بيعزفوها في الشارع بطريقة بريكات معينة بس هو في الاخر ده مقسوم وعليه الحان بكلام شارع جدا من تحت قوي ومش بعيب برضو فيه .. وده أقل من الرحلة الطويلة دي.. تكلمني بقى في ايه ولا ايه ده كفاية نور العين».

الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد

حل الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لاسيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا.

وخلال الندوة تحدث محمد يحيى، عن كواليس التحضير لـ أغنية العقد، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن.

وتحدث أيضا محمد يحيى، عن كواليس أغنية السخان لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى، إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه.

وتطرق محمد يحيى، إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه.

محمد يحيى وبدايته

وتحدث محمد يحيى، عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية.

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغاني أخرى.

وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر يوتيوب، والموقع الإلكتروني.