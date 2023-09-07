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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: غياب أوسوريو عن معسكر الزمالك علامة استفهام..وبقاء سامسون بسبب أزمة القيد

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن غياب أوسوريو عن معسكر الزمالك يمثل علامة استفهام في الوقت الراهن، خصوصا في ظل فترة الاعداد وقرب مواجهة بطل جيبوتي في الكونفدرالية".

وقال عيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "سفر أوسوريو للخارج يمثل علامة استفهام في الوقت الحالي، خصوصا أن أول مباراة ستكون يوم 16 سبتمبر الجاري، لكن أرى أن الأوضاع مستقرة داخل الفريق، ولاعبو الزمالك الدوليون خاضوا فترة اعداد خاصة خلال فترة الراحة".

وأضاف: "الأمور سوف تسير بشكل جيد حتى شهر يناير القادم، لحين حل ازمة القيد، والأمور في المتناول لحين الميركاتو الشتوي وحل الأزمات الخاصة بتدعيم الفريق، النادي يحتاج لـ4 صفقات جديدة".

وأكمل: "سيف الجزيري قدم موسم جيد مع نادي الزمالك في الموسم الماضي، وأفضل مكان لـ يوسف أوباما في وسط الملعب، بدلا من تواجد زيزو في العمق، وعدم رحيل سامسون عن النادي بسبب أزمة القيد فقط، لكن أوسوريو غير مقتنع تماما بقدرات اللاعب البنيني ولا يرغب في بقائه داخل صفوف الزمالك".

وأتم: "الزمالك لديه أزمات كثيرة، ومن سيجلس على كرسي مجلس الإدارة سيعاني كثيرًا في ظل المشكلات التي تحيط بالنادي مؤخرا، والفترة القادمة عصيبة".

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