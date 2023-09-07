أخبار التكنولوجيا| ميسي يحدث طفرة في اشتراكات آبل لمشاهدة الدوري الأمريكي.. وهل من الأفضل شراء هاتف آيفون جديد في الوقت الحالي؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يتساءل الكثير من راغبي شراء هواتف آيفون بشأن الموعد الأفضل لشراء هاتف آيفون جديد من الطرز الأقدم، خاصة مع اقتراب موعد إطلاق شركة آبل لهواتفها الأحدث iPhone 15، والتي سيتم الإعلان عنها رسميا في 12 سبتمبر.

أثار تحدي جديد على TikTok تيك توك مخاوف الآباء والأطباء، وذلك بعد وفاة مراهق بعد ساعات قليلة من المشاركة فيه، كما عرض أعدادا كبيرة من المشاركين لمشكلات صحية خطيرة.

كشفت تسريبات عددا من المفاجآت التي سيحصل عليها هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro والذي يعد النسخة الأكثر تميزا في سلسلة Google Pixel 8، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن السلسلة في 4 أكتوبر القادم.

ذكرت تقارير أن تطبيق الفيديو الصيني TikTok يتطلع إلى لعب دور جديد في الفترة المقبلة، حيث يعمل على تطوير ميزات المراسلة الخاصة به ليتحول إلى منصة للمراسلة والدردشة، إلى جانب كونه منصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

استطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن يحدث طفرة لشركة آبل، وذلك بعد وصول أعداد الاشتراكات في منصة +Apple TV للبث المباشر إلى أعداد قياسية لمشاهدة مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

مع اقتراب موعد إطلاق هواتف آيفون الأحدث iPhone 15، يفكر الكثير من راغبي الشراء في المقارنة بين الطرز الأقدم نسبيا نظرا لانخفاض أسعارها مع بداية الإعلان الرسمي عن الهواتف الجديدة، حيث يكون هذا التوقيت فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف iPhone 14 أو iPhone 13.