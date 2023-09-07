تيك توك يوجه ضربة موجعة لتطبيقات الدردشة.. وتقارير تكشف مفاجأة

ذكرت تقارير أن تطبيق الفيديو الصيني TikTok يتطلع إلى لعب دور جديد في الفترة المقبلة حيث يعمل على تطوير ميزات المراسلة الخاصة به ليتحول إلى منصة للمراسلة والدردشة إلى جانب كونه منصة لمقاطع الفيديو القصير.

وكشف تقرير خاص من موقع Axios أن TikTok تيك توك نشر عددًا كبيرًا من الوظائف الجديدة في الأسبوع الماضي لأدوار تشمل بناء المزيد من الشبكات الاجتماعية وميزات المراسلة الخاصة.

وفقا للموقع فإن من شأن هذه الأدوار أن تساعد تيك توك في الاحتفاظ بمشاركة المستخدم داخل التطبيق في سعيه لتقديم ميزات تتجاوز الترفيه عبر الفيديو، مثل التسوق المباشر.



وتظهر قوائم الوظائف الجديدة، أن تيك توك تتطلع إلى توظيف مهندسين ومديري منتجات للعمل ضمن فريق تفاعل اجتماعي محدد يبني ميزات مشاركة اجتماعية جديدة.

وتقول قائمة وظائف أخرى، لمدير منتج لشركة "TikTok Social" ومقرها سان خوسيه، في ولاية كاليفورنيا إن الشركة تتطلع إلى "توسيع حدود تيك توك من خلال تشجيع بناء روابط اجتماعية هادفة بين المستخدمين".



وعلى الرغم من أن تيك توك يقدم حاليًا خدمة المراسلة المباشرة، إلا أن وظائفه محدودة للغاية، ويقر أحد الإعلانات الوظيفية لأحد قادة التكنولوجيا نيابة عن فريق المراسلة في الشركة بأن تجربة المراسلة ما زالت في "مهدها".

وذكر الوصف الوظيفي أن المرشحين سيكونون مسؤولين عن قيادة فريق فني خلفي "في مجال الوظيفة الاجتماعية لاستكشاف وتنفيذ حلول اجتماعية متنوعة".



ويُتوقع منهم أيضًا "التعاون مع فرق العمل واستخدام الميزات الفريدة لمختلف الدول والمناطق لتقديم حل اجتماعي مميز لـ تيك توك مثل المراسلة".