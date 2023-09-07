الضحك قد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب ويساهم في تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بأمراض القلب. وعلى الرغم من أنه لا يمكن اعتبار الضحك علاجاً بديلاً للأمراض القلبية، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدًا كجزء من نهج شامل للعناية بالقلب. وفيما يلي بعض الطرق التي قد يؤثر بها الضحك على صحة القلب وفقا لما نشره موقع هيلثي :

هل الضحك يخفف أعراض أمراض القلب

تقليل التوتر: يعتبر الضحك أداة فعالة لتخفيف التوتر والقلق، وقد تلعب التوتر والقلق دورًا في زيادة خطر الأمراض القلبية. يمكن أن يساهم الضحك في تخفيف التوتر وتقليل مستويات الهرمونات المرتبطة بالتوتر مثل الكورتيزول.

تحسين وظائف الأوعية الدموية: قد يسبب الضحك توسع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، مما يحسن وظائف الأوعية الدموية. قد يسهم ذلك في تحسين الإمدادات الدموية إلى القلب وتقليل خطر حدوث أمراض القلب المرتبطة بانسداد الشرايين.

تقوية المناعة: يمكن أن يحسن الضحك وظيفة الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على مكافحة الالتهابات والأمراض. وعلى الرغم من أن الارتباط المباشر بين الضحك وصحة القلب لم يتم دراسته بشكل كافٍ، إلا أن تعزيز الصحة العامة والمناعة يمكن أن يساهم في الحفاظ على صحة القلب.

تحسين المزاج: يعد الضحك وسيلة فعالة لتحسين المزاج والرفاهية العامة. فالحالة المزاجية الإيجابية قد تؤثر على السلوكيات الصحية وتعزز الالتزام بنمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني.

مع ذلك، ينبغي أن يتم التعامل مع أمراض القلب بجدية وبالتشاور مع الفريق الطبي، يجب أن يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب باتباع العلاج المناسب والنمط الحياتي الصحي، بما في ذلك النظام الغذائي المناسب وممارسة النشاط البدني المعتدل.