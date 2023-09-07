بإطلالة جذابة.. هدى المفتي تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هدى المفتي صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت الفنانة هدى المفتى بإطلالة جريئة مرتدية جامبسوت بألون الموف المجسم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.. ومن الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه بألوان الترابي ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم “حظك اليوم”، الفيلم من إخراج أسامةعرابي،وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، وطه الدسوقي، ومحمد مولة، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن “حظك اليوم”، قالت الفنانة هدى المفتي إنها بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمدالبيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.