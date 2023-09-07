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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«شمس» لـ عمرو عبدالجليل يحصد 25 ألف جنيه في أول أيام عرضه|تفاصيل

شمس
شمس

حصد فيلم شمس والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو عبدالجليل إيرادات منخفضة في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية. 

حيث حقق الفيلم إيرادات ليلة أمس الأربعاء ، وصلت الي 25,340 جنيه مصري . 

وتدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها علّه يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

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"شمس" فيلم دراما وتشويق وغموض، بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان وعلاء مرسي، والفيلم هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد.

شمس أحمد بدير الفنان عمرو عبد الجليل هدي الاتربي خالد الصاوي عمرو عبد الجليل محمود عبد المغني

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