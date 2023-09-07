عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تهديده بصور مفبركة.. المؤبد للمتهمين بخطف محاسب بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المؤبد 25 عاما لمدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل بتهم الخطف والتهديد والابتزازر والسرقة بالاكراة لمحاسب في أحد البنوك ببنها في القليوبية بعد تهديده بنشر صورا مخلة ومفبركة لزوجته حصل عليها خطيبها السابق المتهم الأول وقرر تهديده بها بعد تركيبها على صور وفيديوهات مخلة وطلب منه دفع مبلغ ربع مليون جنيه مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النيابة.


كانت مديرية أمن القليوبية تلقت اخطارا من مأمور مركز بنها في محافظة القليوبية يفيد قيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه في منزل عشوائى وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز وتقييده بالحبال والتعدى علية بالضرب واكراهه بالتوقيع على ايصالات أمانة والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالى منها بعد الحصول على ارقامها السرية بطريق الاكراه بالسلاح.


اهتم اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت جهود البحث إلى أن المتهمين وهم مدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل قاموا بخطف المجنى عليه محاسب في احد البنوك بعد قيام الاول وكان خطيب زوجة المجنى عليه السابق بتهديده بنشر صورا وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعى والانترنت.

القليوبية أحد البنوك أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

تعليق ناري من شوبير بعد هجوم جماهير الأهلي على محمد بركات

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

موضوعات متعلقة

انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار بالقليوبية

بسبب القمامة.. حبس المتهمة بـ إنهاء حياة نجلة شقيق زوجها خنقا بالقليوبية

ترشيحاتنا

الرابعة عصرا.. مواعيد انطلاق منافسات دوري المحترفين في القسم الثاني

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

الدولار يصعد بقوة عالميا.. الأخضر يتسيَّد أسواق العملات والين عند أقل مستوى

وزيرالصناعة ومحافظ الاسكندرية يفتتحان مجمع للصناعات الكهربائية باستثمارات 500 مليون جنيه

تنسيق الدور الثاني 2023.. الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%

متحور جديد.. سباق شركات إنتاج لقاحات كورونا يعود للساحة العالمية..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ