بعد تهديده بصور مفبركة.. المؤبد للمتهمين بخطف محاسب بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المؤبد 25 عاما لمدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل بتهم الخطف والتهديد والابتزازر والسرقة بالاكراة لمحاسب في أحد البنوك ببنها في القليوبية بعد تهديده بنشر صورا مخلة ومفبركة لزوجته حصل عليها خطيبها السابق المتهم الأول وقرر تهديده بها بعد تركيبها على صور وفيديوهات مخلة وطلب منه دفع مبلغ ربع مليون جنيه مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النيابة.



كانت مديرية أمن القليوبية تلقت اخطارا من مأمور مركز بنها في محافظة القليوبية يفيد قيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه في منزل عشوائى وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز وتقييده بالحبال والتعدى علية بالضرب واكراهه بالتوقيع على ايصالات أمانة والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالى منها بعد الحصول على ارقامها السرية بطريق الاكراه بالسلاح.



اهتم اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت جهود البحث إلى أن المتهمين وهم مدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل قاموا بخطف المجنى عليه محاسب في احد البنوك بعد قيام الاول وكان خطيب زوجة المجنى عليه السابق بتهديده بنشر صورا وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعى والانترنت.