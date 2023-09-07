اليوم.. الحوار الوطني يناقش الواقع الثقافي والسينما والدراما في مصر

تنطلق بعد قليل، جلسات الحوار الوطني في أسبوعه السادس، لمناقشة عدد من قضايا المحور المجتمعي، التي تتعلق بصناعة السينما والدراما وتمكين الشباب.

وتعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، اليوم، جلستين نقاشيتين بالتتابع، تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية، وتنقعد بالتوازي معهما جلستين متابعتين أيضا للجنة الشباب، حيث تناقش موضوعات التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والانشطة الطلابية.

وتأتى الجلسات النقاشية، للحوار الوطني هذا الأسبوع، بعد إعلان إدارة الحوار توصيات المرحلة الأولى ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم خلال هذا الأسبوع استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تحت شعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".