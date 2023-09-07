عاطل ينتحل صفة فني بشركة أجهزة ويستولي على تليفزيون من صاحبه

انتحل عاطل صفة موظفة بشركة صيانة أجهزة كهربائية وتمكن من الاستيلاء علي شاشة (تلفزيون) من قهوجي بدعوة إصلاحها ، تم ضبط المتهم وشريكه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالنصب على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للقسم من قهوجى مقيم بدائرة القسم بأنه تم التواصل مع شخص من هاتف "محدد" ، وأوهمه بأنه يعمل بمركز صيانة شركة أجهزة كهربائية عقب ذلك حضر لمسكنه شخص منتحلاً صفة موظف بذات الشركة وتحصل منه على شاشة "تليفزيون" خاصة به بدعوى إصلاحها إلا أنه إكتشف قيام الأخير بالنصب عليه وسرقته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة الجيزة ، تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "إنتحال الصفة"، وتم بإرشاده ضبط جهاز التلفاز لدى عميله "سيئ النية" (فنى أجهزه كهربائية - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والجهاز المضبوط وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.