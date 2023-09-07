تفحم محل عطور وإصابة شخصين جراء الحريق في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من السيطرة على حريق إندلع في محل عطور بمدينة 6 أكتوبر، نتج عنه تفحم المحل بالكامل وإصابة شخصين بضيق في التنفس وجروح سطحية.

تفحم محل عطور في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل عطور في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع البلاغ مصحوبة بسيارة إسعاف وسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إندلاع حريق داخل محل عطور بمنطقة 6 أكتوبر، وإصابة شخصين بضيق في التنفس وجروح سطحية، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقى العلاج.

وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الحريق نشب في المحل بسبب عود بخور نتج عنه إشتعال المحل بالكامل وتفحم محتوياته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قررت انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.