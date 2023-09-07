منة شلبي وأحمد داود يتعاقدان على قاعة الأوركيد

تستعد الفنانة منة شلبي لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان قاعة الأوركيد والفيلم يشارك في بطولته بين أحمد داود.

ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

كما ينتظر أحمد داود عرض الموسم الثاني من برنامج الكونتينر على قناة ONTV بالإضافة لتعاقده مؤخرا على بطولة مسلسل بعنوان " زينهم" من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً.

وكانت انضمت الفنانة منة شلبي لفريق عمل فيلم فرقة الموت، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ، ومن المقرر البدء في تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل .

فيلم “فرقة الموت” إخراج أحمد علاء ومن تأليف صلاح الچهيني ، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الأفلام أبرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء .