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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العيادة القانونية بحقوق المنصورة تقوم بتطبيق برنامج المجالس النيابية

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

قامت العيادة القانونية بحقوق جامعة المنصورة بتطبيق برنامج المجالس النيابية تحت رعاية الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، واشراف  الدكتور حسام محمود حسن مدير العيادة القانونية، وتنظيم دكتورة أماني علي الحديدي نائب مدير العيادة القانونية.

حيث  شمل شرح البرنامج تعديل  دستور ٢٠١٤  تم تعديل تمثيل  المرأة  في مجالس النيابة و زادت النسبه ل  ٢٥٪ في القائمة الوطنية، وتم وضع القائمة الوطنية التي ضمت ١٣ حزب سياسي ،  بالاضافه إلى  توثيق الشباب والحزب السياسي.

 
كما أوضح كيفية ترشيح الانتخابات مجلس النواب وكيفية التعامل معاها

 

وبينت الفرق بين الاقتراح برغبة من مثل  لجنة المقترحات والشكاوى،  عن الجانب التشريع  والقوانين، طلب الإحاطة أحد الأدوات البرلمانية الرقابية التي يتم استخدامها في طلب الإحاطة

كما شمل البرنامج  المناقشة مع الطلاب فيما يخص متطلعاتهم وأفكارهم للمستقبل.

ومن جانبها عبرت الدكتورة أماني الحديدي نائب مدير العيادة القانونية  بجامعة المنصورة، عن سعادتها بانطلاق برنامج المجالس النيابية الذي لاقى نجاحاً كبيراً .

واختتمت حديثها قائلة: نحن فخورين بإطلاق البرنامج الذي سيساعد خريجي البرنامج والذين تم تدريبهم  علي فهم شروط المجالس النيابية   ، والالتزام بها بشكل صحيح والبدء فيها باكراً.

 

انتخابات مجلس النواب بجامعة المنصورة جامعة المنصورة حقوق المنصورة لجنة المقترحات والشكاوى مجلس النواب

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