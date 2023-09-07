الصحة العالمية: إقليم شرق المتوسط الأقل في معدلات الانتحار على مستوى العالم

قال الدكتور خالد السعيد المستشار الإقليمي للصحة النفسية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط - إن معدلات الانتحار في شرق المتوسط أقل على مستوى العالم وتصل إلى 6.4 لكل 1000 نسمة، مقارنة بـ 9 لكل 1000 نسمة على مستوى العالم، وإقليم شرق المتوسط هو الأقل في معدلات الانتحار مقارنة بجنوب شرق أسيا وأوروبا واللتين يعتبران من أعلى المعدلات .

وقال السعيد، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفراس، اليوم /الخميس/، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من الانتحار 2023 - إن التغيرات الاقتصادية والأزمات المستمرة في الإقليم تساعد على الانتحار لذلك فالانتحار من الأسباب الرئيسية للوفاة في سن أقل من 29 عاما .

وأضاف أن جميع الأديان تحرم الانتحار ، وأن الدين له دور في حياتنا ومن الأهمية أن يقدم هذا الحس الديني فرصة للوقاية من الانتحار، موضحا أن هناك ارتفاعا في عدد إصابات الصحة العقلية بإقليم شرق المتوسط،وأن من 1 من كل 8 أشخاص يعانون من مشكلة في الصحة النفسية على مستوى العالم، وأن جائحة كورونا والحروب من أهم الأسباب لتفشي مشكلات الصحة النفسية.