عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان يتعاقد على «زبدة سايحة»

بهاء سلطان
بهاء سلطان

تعاقد الفنان بهاء سلطان على فيلم “ زبدة سايحة ” ، ولم يكشف اى تفاصيل حول مشاركته سواء بالتمثيل أو الغناء .

الفيلم من المقرر ان ان يقوم بإخراجة وإنتاجة حامد صالح ، ويجري حالياً اختيار باقي فريق العمل المشارك فى الفيلم .

أعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته الكبيرة بالنجاح المميز الذي حققه من خلال أعماله الغنائية في الفترة الأخيرة على الرغم من غيابه لفترة عن الساحة الفنية، "الحمد لله على النجاح، بس مبسوط جدا من النجاح وده توفيق من ربنا في الأول وفي الآخر، واهتمام كبير من الشركة المنتجة كذلك". 

شاهد.. تأثر شديد من كاظم الساهر فى عزاء صديقه كريم العراقي

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

بهاء سلطان يتحدث عن حفلته في مدينة العلمين :

 

وأضاف "سلطان"، خلال لقاء خاص على هامش مهرجان العلمين، مذاع عبر فضائية "أون"، أن حفلته في مهرجان العلمين الجديدة سيبدأها بأغنية "تعالى أدلعك"، ومن ثم الأغاني القريبة لهم، "بحب أغني الأغاني اللي هما فاكرينها، محبش أغني حاجات الناس نسياها". 

وتابع بهاء سلطان: "أنا محظوظ في القبول بيني وبين الناس، وأتمنى الموجود في العلمين النهاردة يتبسط بالحفلة بتاعتي، ومدينة العلمين تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتوهت فيها عشان أول مرة أجي من فترة كبيرة". 

وأردف أن فريق العمل الخاص به متعاونين بشكل كبير في الفترة الحالية، والجميع يحفظ الأغاني، ودائما يظهر التناغم بينه وبين فريق العمل على المسرح. 

وكشف عن أنه أنتهى من 10 أغاني في الفترة الحالية مع الشركة المنتجة، وكل فترة سيتم طرح أغنية جديدة منهم، “هنغني حاجات زي اللي كانت بتطلع زمان”. 

وأتم بهاء سلطان تصريحاته بغناء أغنية "تعالى أدلعك"، والتي حققت نجاحا باهرا في الشارع المصري والعربي بعد طرحها بأيام بسيطة. 

 

 

 

الفنان بهاء سلطان العلمين الجديدة كريم العراقي علياء بسيوني كاظم الساهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

خلص الكلام .. محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

الصحة تكشف أسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

بالمستندات.. فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات|خاص

زيلينسكي يكلف وزير الدفاع الجديد بأول مهمة|ما هي؟

الحوار الوطني.. مجدي أحمد علي يطالب بإسناد الرقابة للنقابات وليس الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ