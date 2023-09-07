شاهد.. تأثر شديد من كاظم الساهر فى عزاء صديقه كريم العراقي

حرص الفنان كاظم الساهر على حضور عزاء صديقه الشاعر الراحل كريم العراقي، والذى أقيم خلال الساعات الماضية.

وظهر كاظم الساهر فى حالة تأثر شديدة، خاصة مع مواساته لزوجة صديقة الراحل كريم العراقي، والتى انهارت فى البكاء.

وأعلن عارف الساعدي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشئون الثقافية، عن وفاة الشاعر كريم العراقي في أحد مستشفيات أبو ظبي يوم الجمعة.

ولد كريم العراقي في بغداد عام 1955، وبدأ مسيرته الشعرية في سن مبكرة، وكتب العديد من القصائد الغنائية التي غناها كبار المطربين العراقيين والعرب، مثل كاظم الساهر، وأصالة، ومحمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، وغيرهم.

حصل العراقي على العديد من الجوائز عن أعماله الشعرية، منها جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي عام 2019.

وعبر العديد من الفنانين والمثقفين العراقيين والعرب عن حزنهم لرحيل الشاعر كريم العراقي، مؤكدين على دوره الكبير في إثراء الساحة الفنية والثقافية العربية.

يذكر أن العراقي أعلن في وقت سابق عن إصابته بمرض السرطان، وخضع لعملية جراحية في دبي لإزالة ورم سرطاني من بطنه.

وعبر الكثير من العراقيين عن حزنهم لرحيل شاعرهم الذي ساهم في نشر الثقافة العراقية والعربية في العالم.

كريم العراقي.. مسيرة شعرية

بدأ كريم العراقي مسيرته الشعرية في سن مبكرة، حيث نشر أولى قصائده في مجلات عراقية عديدة في سن المراهقة. وسرعان ما أصبح أحد أبرز الشعراء الشباب في العراق، وبدأ في كتابة الأغاني للفنانين العراقيين.

في عام 1987، تعرف كريم العراقي على الفنان كاظم الساهر، وبدأت بينهما علاقة صداقة وتعاون فني استمر لعقود.

كتب العراقي العديد من أشهر أغاني الساهر، منها "ناس وناس"، و"معلم على الصدمات كلبي"، و"أفرح ولا تحرموني منه"، و"احبيني بلا حدود"، وغيرها.

كما كتب العراقي للعديد من الفنانين العراقيين والعرب الآخرين، مثل أصالة نصري، ومحمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، وديانا حداد، وفضل شاكر، وعمر العبدلات، وآخرين.