عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القطع الأثرية عن شهر أغسطس باختيار الجمهور

آثار
آثار

ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، تم اختيار قطع شهر سبتمبر الجاري، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقد وقع اختيار الجمهور على مجموعة من القطع الأثرية بالمتاحف، والتي تعبر عن أدوات الكتابة والاهتمام بها في الحضارة المصرية على مر العصور، وذلك بما بتزامن مع الاحتفال بيوم محو الأمية والذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام.


- المتحف القبطي  
يعرض قطعة اوأستراكا (كسرات الفخار أو قطع الحجارة المسطحة) من الحجر الجيري، عليها تدريب مدرسي تعليمي للأبجدية القبطية، وترجع للفترة بين القرنين 6 و8 الميلادي.

- متحف شرم الشيخ   
يعرض مقلمة خشبية مستطيلة الشكل ذات تجويفين من اللون الأسود والأحمر في منتصفها تجويف ثالث مستطيل الشكل له غطاء منزلق، ويحتوي على ريشة الكتابة، من العصر المتأخر.

- متحف المجوهرات الملكية  
يعرض مجموعة من أقلام الرصاص من قشرة الذهب، ذات أشكال وأحجام مختلفة، حفر عليها نقوش على شكل أوراق الشجر كما بها مكان لتخزين أسنان الأقلام. زينت أطراف بعض من هذه الأقلام بتيجان الأعمدة على شكل نبات البردى أو زهرة اللوتس.

- متحف الإسكندرية القومي 
يعرض تمثالين من الخشب والجس للصقر حورس والبومة من عصر الدولة الحديثة.

- متحف الغردقة    
يعرض مجموعة من أدوات الكتابة المصنوعة من الخشب التي عثر عليها في منطقة سقارة، من عصر الدولة القديمة وهم عبارة عن محبرة، ومقلمة، وأقلام، وريشة ذات سن مدبب.

- متحف قصر المنيل
يعرض   لوحه زيتية ببرواز من الخشب المذهب لأحد المعلمين مع طالبة يعلمها القراءة والكتابة .

- متحف المركبات الملكية بالقاهرة 
يعرض لوحة زيتية للأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة الخديوي إسماعيل من زوجته شهرت فزا هانم.
عُرفت الأميرة بحبها للخير ومساهمتها في الأعمال الخيرية فهي صاحبة الفضل في إنشاء جامعة القاهرة حيث تبرعت بمجوهراتها وجزء كبير من الأراضي التي تمتلكها في سبيل إنشاء الجامعة المصرية، فلقبت بـ «أم العِلم والتعليم».

- متحف جاير أندرسون   
يعرض دواة (محبرة) من الحديد المكفت بالمعدن علي شكل سمكه قرموط.

- متحف مطار القاهرة الدولي 2 
يعرض تمثال من البرونز من العصر المتأخر للمعبود تحوت في شكل طائر أبو منجل، رب الكتابة والحكمة في مصر القديمة، ويمثل في أشكال عديدة مثل طائر أبو منجل أو قرد أو رجل برأس طائر أبو منجل.

- متحف مطار القاهرة الدولي 3   
يعرض تمثال للكاتب بر- س من الحجر الجيري ملون من عصر الدولة القديمة، ويظهر التمثال في وضعيه الكاتب التقليدية جالسا متربعا يحمل على حجره لفافة من ورق البردى مفتوحة.

- متحف السويس القومي   
يعرض تمثال من عصر الدولة وسطى للكاتب سنبو من الحجر الجيري، جالساً في وضع القرفصاء، مرتدياً نقبة طويلة تغطي أرجله المتربعة ويديه مفرودة على قدمية.

- متحف آثار الإسماعيلية  
يعرض مجموعة من التماثيل الخشبية والبرونزية من عصر الدولة الحديثة للمعبود تحوت في هيئة طائر أبو منجل رمز المعرفة والعلم في الحضارة المصرية القديمة. ومن بين هذه التماثيل قطعة عبارة عن تابوت على شكل طائر أبو منجل بداخله مومياء الطائر.
 
- متحف أثار طنطا  
يعرض تمثال من البازلت الأسود للمهندس إيمحوتب، مؤسس المجموعة الهرمية للملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة من الدولة القديمة. يصور التمثال المهندس إمحوتب جالسا على كرسي ويمسك في يدية لفافة من ورق البردى.

- متحف ركن فاروق 
يعرض لوحة بخط اليد لأية الكرسي، وهي عبارة عن إهداء للملك فاروق من أحد سكان حلوان بمناسبة افتتاح الملك فاروق لاستراحته الملكية بحلوان في سبتمبر 1942.

 

- متحف كفر الشيخ 
يعرض تمثال من الجرانيت من عصر الدولة الحديثة، لكاتب فاقد الرأس مرتديا قلادة مربعة على صدرة وجالساً في وضع القرفصاء قابضا بإحدى يدية بردية مفتوحة واليد الأخرى في وضع الاستعداد للكتابة.

- متحف آثار كوم أوشيم
يعرض مخطوطة بيد ياقوت المستعصمي من للعصر المملوكي، عبارة عن ثمانية أبيات من قصيدة أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد الأصبهاني من كتاب أدب الطف المجلد الثالث وهي قصيدة مميزة تحوي الكثير من الحكم والعبر. ‎

- متحف التحنيط بالأقصر
يعرض مومياء للمعبود تحوت على شكل طائر أبو منجل، إله المعرفة، والحكمة، والكتابة، ملفوفه بالكتان.

-  متحف آثار الوادي الجديد
يعرض لوح للتعليم من الخشب، علية آيات قرآنية مكتوبة باللون الأسود، من العصر العثماني.

- متحف مطروح
يعرض تمثال من الجرانيت الأسود من الدولة الحديثة، لرئيس الكتبة حور مرتديا العباءة الأوزيرية ويمسك بيده أدوات الكتابة.

- متحف سوهاج القومي
يعرض مجموعة من العظام الصغيرة الحجم مختلفة الأشكال والأحجام بكل منها ثقب نافذ وعلى أحد وجهيها علامات الأعداد الحسابية بالهيروغليفية.. تعرف هذه العظام بالبطاقات العاجية وكانت تمثل بداية الكتابة المصرية القديمة، من عصر بداية الأسرات.

- متحف ملوي
يعرض لوح من الخشب، من العصر اليوناني الروماني علية بعض الكتابات الهيروغليفية الخاصة بنص التقدمة للمعبودين جحوتى وأوزير.

- متحف الشرطة القومي 
يعرض مقلمة من النحاس الأصفر من العصر المملوكي، كانت تستخدم في حفظ أدوات الكتابة كالقلم والحبر، وتحتوي على كتابات بخط الثلث المملوكي ومزينة بزخارف نباتية وهندسية.

 


- متحف الأقصر 
يعرض تمثال من الجرانيت الأسود للحكيم لإمنحوتب بن حابو، " علي هيئة الكاتب الجالس وعلي حجره بردية مبسوطة يمسك بطرفها وعلي قاعدة التمثال سطراً أفقياً من الكتابة المصرية القديمة .

- متحف تل بسطا 
يعرض تمثال من القيشاني للإله تحوت إله الحكمة والمعرفة عند المصريين القدماء، في شكل طائر أبو منجل.

IMG-20230907-WA0025
IMG-20230907-WA0025
IMG-20230907-WA0015
IMG-20230907-WA0015
IMG-20230907-WA0027
IMG-20230907-WA0027
IMG-20230907-WA0020
IMG-20230907-WA0020
IMG-20230907-WA0017
IMG-20230907-WA0017
IMG-20230907-WA0023
IMG-20230907-WA0023
IMG-20230907-WA0026
IMG-20230907-WA0026
IMG-20230907-WA0021
IMG-20230907-WA0021
IMG-20230907-WA0024
IMG-20230907-WA0024
IMG-20230907-WA0014
IMG-20230907-WA0014
IMG-20230907-WA0016
IMG-20230907-WA0016
IMG-20230907-WA0019
IMG-20230907-WA0019
IMG-20230907-WA0022
IMG-20230907-WA0022
IMG-20230907-WA0013
IMG-20230907-WA0013
IMG-20230907-WA0018
IMG-20230907-WA0018
IMG-20230907-WA0011
IMG-20230907-WA0011
IMG-20230907-WA0012
IMG-20230907-WA0012
الاثار القطع الآثرية القطع الأثرية بالمتاحف الاثرية الدولة القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

أفضل الأعمال ليلة الجمعة ويومها.. أدركها بـ 7 سنن تغفر جميع الذنوب

بلومبرج: دول مجموعة العشرين تتفق على نهج موحد تجاه حرب أوكرانيا

التضامن والصحة توقعان بروتوكولا لإنشاء دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة

محمد صلاح يظهر في إعلان صفقة الاتفاق السعودي وكلوب يصرخ |اعرف القصة

بيجو E-3008 الـ SUV تظهر قبل الكشف عنها

منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع إيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ