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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسليم شهادات إلى 120 متدربا اجتازوا ٤ دورات في أسبوع المحليات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب  بسقارة، اليوم الخميس، الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ ١٢٠ متدربين من جميع المحافظات اجتازوا ٤ دورات تدريبية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع الرابع وهي دورات  المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية والتي كانت استمرار من الأسبوع الثالث، ودورة دور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، دورة البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورة التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالإضافة الي دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات الصلبة في مصر .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة تطبيقات الذكاء الصناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات بالتعاون مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركه ازري الشرق الاوسط وافريقيا والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبى الرابع للأسبوع القادم ويستفيد منها  ٢٥متدربا،  مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ أساليب وأسس الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة ، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، قائلا أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم خلال حفل الختام باجتيازهم الدورات التدريبية التي حصلوا عليها ،مؤكدين ان  الموضوعات المختارة هادفة و تخصصية جداً و مواكبة للواقع العملي، وأصبح  لدينا حلول كثيرة يمكن تطبيقها في مجال العمل مما سياهم في تطوير الأداء وسرعة التنفيذ وتقديمه بشكل أفضل.

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وزير التنمية المحلية دورات تدريبية الخطة التدريبية

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