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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نفسي أحضنه واقوله وحشتني.. ميمي جمال توجه رسالة مؤثرة لزوجها الفنان حسن مصطفى

صدى البلد

أكدت الفنانة ميمي جمال، أن كان بيني وبين زوجي الفنان حسن مصطفى إتفاق هام بعد إنجابنا لبناتنا، وهي أنه مهما كانت خلافاتنا لا تؤثر علينا أو على بناتنا.

 

وقالت ميمي جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أن الفنان حسن مصطفى عند حدوث خلافات بيني وبينه، كان يذهب لصديقة سمير خفاجة، وكان دائم على تواصل معنا.

 

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أن أحيانا كنت أنا من اقوم بمصالحة زوجي الفنان حسن مصطفى، وفي أحيان كثيرة كان هو من يقوم بذلك، معلقة “الست لام تحافظ على كرامة زوجها”.

 

مفتقداك لحد دلوقتي

وجهت ميمي جمال رسالة مؤثرة لزوجها الراحل قائلة “كان نفسي أحضنه واقوله وحشتني وهو عشرة عمري وأبو ولادي ومفتقداك لحد دلوقتي”

الفنانة ميمي جمال مي البحيري برنامج “كلام ما بينا سمير خفاجة حسن مصطفي

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