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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة مدمرة.. اليوان الصيني لأدنى مستوى في 16 عاما

اليوان الصيني و الدولار
اليوان الصيني و الدولار

انخفض اليوان الصيني، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له في 16 عاما، تحت ضغط من تراجع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتقلص نمو الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي إلى 7.3299 لكل دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2007.

وطبقت الصين سلسلة من الإجراءات السياسية في الأشهر الأخيرة لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد تراجع تعافيها بعد الوباء بسرعة. 

وحسب وكالة “رويترز”، لا يزال المستثمرون يبحثون عن مزيد من تدابير الدعم من بكين لإحياء ثقة السوق.

الصين تخفض أسعار الفائدة وسط تزايد مخاطر اليوان

ضربة قوية لـ الدولار.. الأخضر يتراجع وتحرك صيني لدعم اليوان

أظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاضا أقل من المتوقع في أرقام الصادرات والواردات الصينية في أغسطس لم تفعل شيئا يذكر لرفع معنويات المستثمرين.

اليوان اليوان الصيني

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