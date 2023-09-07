ضربة مدمرة.. اليوان الصيني لأدنى مستوى في 16 عاما

انخفض اليوان الصيني، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له في 16 عاما، تحت ضغط من تراجع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتقلص نمو الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي إلى 7.3299 لكل دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2007.

وطبقت الصين سلسلة من الإجراءات السياسية في الأشهر الأخيرة لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد تراجع تعافيها بعد الوباء بسرعة.

وحسب وكالة “رويترز”، لا يزال المستثمرون يبحثون عن مزيد من تدابير الدعم من بكين لإحياء ثقة السوق.

أظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاضا أقل من المتوقع في أرقام الصادرات والواردات الصينية في أغسطس لم تفعل شيئا يذكر لرفع معنويات المستثمرين.