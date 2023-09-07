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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني..هاني شنودة: عاوزين نسمع تجارب الآخرين في الموسيقى ونحافظ على الأغنية المصرية

هاني شنودة
هاني شنودة

قال الموسيقار  هاني شنودة، إن الطفل المصري موهوب بفطرته ويولد موهوب ويجب علينا تنمية تلك الموهبة.

وأضاف هاني شنودة خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني، قائلا: "نفسي نوفر كل الأشياء أمام الطالب وهو يختار، على أيامي كان موجود هواية الموسيقي والزراعة البساتين واللاسلكي والطيران الشراعي، وكان الأمر أمامي اخترت الموسيقى.

وتابع هاني شنودة، "عاوزين التبادل الثقافي بشكل أكبر، أنت لست وحدك في هذا العالم، مهم نسمع تجارب الآخرين في كل مكان في العالم، نحتاج التبادل الثقافي لأنه مهم".

وأشار الموسيقار هاني شنودة، إلى أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية، قائلا: "الأغنية بتحافظ على الهوية المصرية في اللغة.. 
العامية المصرية بنت الأغنية المصرية وتحافظ عليها لسنوات يجب أن نرتقي بها ونحافظ عليها ".

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