غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

سبب اغلاق عددا من المدارس

قدمت مذيعه صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول استبعاد بعض المدارس من بداية العام الدراسى الجديد و تطوير بعض الأشياء بها.



قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة من دخول العام الدراسي الجديد.



وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة ، بسرعة توفير أماكن مناسبة لطلاب هذه المدارس المستبعدة من العمل في العام الدراسي الجديد ، بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

أيضا أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمسئولي الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، شدد خلالها على ضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.

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https://fb.watch/mVNdn45DBK/?mibextid=qC1gEa