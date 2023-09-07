واشنطن تفرض عقوبات على شقيق حميدتي وترسل مساعدة للفارين من الحرب

سترسل الولايات المتحدة 163 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان، حسبما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد هذا الأسبوع أثناء قيامها بجولة في مخيم مترامي الأطراف للاجئين يأوي 200 ألف مدني فروا من العنف.

كما أعلنت توماس جرينفيلد عن فرض عقوبات جديدة على قادة أحد الطرفين المتحاربين الرئيسيين.

ووفقا لما نشره موقع أن بي سي، قالت السفيرة الأمريكية، ما يجب أن يحدث هو أن يتوقف الطرفان المتحاربان. وقالت توماس جرينفيلد لشبكة إن بي سي نيوز في تشاد على الحدود مع السودان: "عليهم أن يتوقفوا عن القتال حتى يتمكن الناس من تحقيق السلام".

سيكون حجم المساعدات التي كشف عنها توماس-جرينفيلد يوم الأربعاء بالإضافة إلى 547 مليون دولار تعهدت بها الولايات المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ في هذه السنة المالية.

تقول الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى أكثر من مليار دولار من المساعدات الإضافية لدعم مليون شخص فروا من السودان، بما في ذلك ما يقرب من 400 ألف إلى تشاد المجاورة.

التقى السفير ببعض هؤلاء اللاجئين، ومعظمهم من النساء والأطفال، بما في ذلك العديد من الذين يعانون من سوء التغذية. بعض الأمهات غير قادرات على الرضاعة، والبعض الآخر يموتن من الجوع. أنشأت منظمة أطباء بلا حدود، مستشفى مؤقتًا في المخيم لرعاية المرضى.

يفر اللاجئون من أزمة إنسانية تتفاقم بسرعة، حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية والميليشيات التابعة لها. واندلع القتال في أبريل، بعد سنوات قليلة من قيام الجانبين بالإطاحة بعمر البشير.

أعلنت توماس جرينفيلد فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، بالإضافة إلى فرض قيود على تأشيرة الدخول لدقلو وقائد قوات الدعم السريع في منطقة غرب دارفور بالسودان، حيث تتهم الولايات المتحدة قوات الدعم السريع بالتورط في عمليات قتل ذات دوافع عرقية وغيرها. ودقلو هو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.