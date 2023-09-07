عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نتائج صادمة بعد السماح بتعاطي المخدرات أثناء القيادة في هذه البلد

تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات

سمحت كندا لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطريق مما تسبب في ارتفاع نسبة حوادث الطرق بمعدلات مخيفة.

 

txt

احصل على عربية بربع الثمن بمزاد سيارات حوادث جديد.. تفاصيل

txt

اصطدام طائرتين على مدرج مطار فانكوفر في كندا.. صور

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، زادت حالات دخول أقسام الطوارئ في المستشفيات، منذ السماح بتعاطي مخدر الحشيش لغير الأغراض العلاجية في مقاطعة أونتاريو عام 2018.


وفي السياق ذاته ذكر أطباء في جامعة أوتاوا الكندية الذين درسوا الظاهرة ونشروا الدراسة في مجلة الجعمية الطبية الأمريكية أنهم اكتشفوا زيادة كبيرة في أعداد المصابين الذين يدخلون أقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة حوداث مرورية مرتبطة بتعاطي الحشيش، والتي ربما تكون قد تسارعت وتيرتها منذ السماح بتداول وتعاطي الحشيش.


يذكر أن الحكومات في الدول التي تبيح أو تجرم تعاطي الحشيش تمنع القيادة تحت تأثير المخدرات. وتطبق بعض الدول مثل أستراليا سياسة صارمة ضد القيادة تحت تأثير المخدرات وتقيم نقاطا للكشف على السائقين بهدف رصد وجود أي مواد مخدرة في دمائهم.

ورغم ذلك يشكك بعض الخبراء في مدى فاعلية القوانين الصارمة في منع القيادة تحت تأثير المخدرات

كندا المخدرة القيادة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

موضوعات متعلقة

إنتاج جنين بشري في المختبر بدون حيوانات منوية.. ما القصة؟

الأرصاد تحذر..موجة حر صادمة خلال اسبوع في هذه البلد..تفاصيل

يجعل المركبات شفافة.. مشروع تخرج طلاب هندسة الأزهر يحصد مراكز متقدمة لتفرده وأهميته|تفاصيل

تباطؤ ذوبان الجليد.. سر صادم في منطقة القطب الشمالي

آكلة للحوم البشر.. تحذير صادم بعد انتشار بكتيريا خطيرة في أمريكا

شاهد أجسامًا فضائية لم نرها من قبل.. «جيمس ويب» يفجّر مفاجأة صادمة

السكان بيدخلوا الشقة إزاي؟.. عمارة المحلة تثير الجدل على مواقع التواصل لسبب صادم|شاهد

أخت العريس رجعت من السفر.. صدمة كبيرة في الفرح.. صور

ترشيحاتنا

أول تحرك عسكري أمريكي في النيجر منذ احتجاز الرئيس بازوم

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة | اِعرف الشروط

الكويت.. أمن الدولة يعتدي على مواطن وإجراء عاجل من وزير الداخلية

50 عاما على حرب أكتوبر.. سمير فرج يتحدث عن الأمن القومي العربي بالصحفيين

بريطانيا تشهد أكثر يوم حرارة هذا العام

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. رابط التسجيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ