نتائج صادمة بعد السماح بتعاطي المخدرات أثناء القيادة في هذه البلد

سمحت كندا لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطريق مما تسبب في ارتفاع نسبة حوادث الطرق بمعدلات مخيفة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، زادت حالات دخول أقسام الطوارئ في المستشفيات، منذ السماح بتعاطي مخدر الحشيش لغير الأغراض العلاجية في مقاطعة أونتاريو عام 2018.



وفي السياق ذاته ذكر أطباء في جامعة أوتاوا الكندية الذين درسوا الظاهرة ونشروا الدراسة في مجلة الجعمية الطبية الأمريكية أنهم اكتشفوا زيادة كبيرة في أعداد المصابين الذين يدخلون أقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة حوداث مرورية مرتبطة بتعاطي الحشيش، والتي ربما تكون قد تسارعت وتيرتها منذ السماح بتداول وتعاطي الحشيش.



يذكر أن الحكومات في الدول التي تبيح أو تجرم تعاطي الحشيش تمنع القيادة تحت تأثير المخدرات. وتطبق بعض الدول مثل أستراليا سياسة صارمة ضد القيادة تحت تأثير المخدرات وتقيم نقاطا للكشف على السائقين بهدف رصد وجود أي مواد مخدرة في دمائهم.

ورغم ذلك يشكك بعض الخبراء في مدى فاعلية القوانين الصارمة في منع القيادة تحت تأثير المخدرات