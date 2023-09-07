إجراء هام من السعودية يخص السوريين بهذه الدولة

شارك 29 متطوعا في البرنامج التطوعي الـ 21 و22 الذي أعلن عنه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، بمختلف التخصصات.

وبحسب اخبار 24 السعودية فقد جرى خلال الحملة، تقديم دورات لتأهيل الكوادر الطبية في عيادات طب الأسنان، والبصريات، والجلدية، والعلاج الطبيعي، والطب النفسي.

كما تم إلقاء محاضرات تعليمية وتدريبية في مجال التمديدات الكهربائية، والأمن والسلامة، ودورات للتوعية حول القلق النفسي، والوقاية من التنمر والاعتداء، والخياطة والتطريز، والتعلم بذكاء، إلى جانب برنامج لتعلم اللغة الإنجليزية، استفاد منها 524 مستفيداً.