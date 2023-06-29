السعودية توزع 1.550 أضحية في سوريا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.550 أضحية في مدينة جرابلس وريفها، في سوريا.للل٦

ويأتي ذلك ضمن البرنامج المنفذ في سوريا، والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة .

ويستهدف عدة ى إدلب و جرابلس والغندورة وتل أبيض ق إدلب و جرابلس والغندورة وتل أبيض ورأس العين والراعي والباب وجنديرس وعفرين وأعزاز وصوران، بعدد 1800 أضحية ويستفيد منه 18000 أسرة من الأسر المتضررة من الزلزال.



ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.