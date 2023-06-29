عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية: 1721 إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وزارة الصحة السعودية، بأن أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري بلغت 1721 حالة حتى الآن، مهيبة بالحجاج الابتعاد عن الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس واستخدام المظلة دوما، والإكثار من شرب الماء.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أصدرت تحذيرا شديد اللهجة، لحجاج بيت الله الحرام، من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طويلة بعد التحلل من ملابس الإحرام؛ لأن ذلك يسبب لهم الإجهاد البدني.

كما طالبت الوزارة السعودية، الحجاج، بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام، والإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دومًا.

وشددت على أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة، فالصحة هي ما سيُعِين الحاج على إتمام نسكه وعبادته. 

الصحة السعودية تحذر الحجاج من هذا الفعل

3 حالات ولادة من بينهم.. بيان هام من الصحة السعودية بشأن الحجاج

الإجهاد الحراري اشعة الشمس التعرض لأشعة الشمس السعودية الصحة السعودية تحت اشعة الشمس حجاج بيت الله الحرام وزارة الصحة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

اقفلوا الببان بسرعة | هروب عجل داخل مجلس مدينة منوف ..شاهد

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

أهالي قرية شلقان بالقناطر يستغيثون من طفح المجاري لـ ثلاثة أيام.. فيديو

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

موضوعات متعلقة

السعودية .. الشرطة تكشف جنسية أحد قتلى إطلاق النار أمام قنصلية أمريكا

وزارة الحج السعودية تتحرك لحل مشكلة 90 من حجاج السياحة

ترشيحاتنا

لماذا تحتضن السويد دعوات حرق المصحف الشريف؟ 3 أسباب.. تعرف عليها

تحذير عاجل من عبوات مغشوشة لـ قطرة عين شهيرة بالأسواق

هل يجوز نحر الأضحية بعد المغرب.. وحكم بيع دمائها وجلودها

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

السكة الحديد: خط ساخن لتلقي استفسارات الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ