الصحة السعودية: 1721 إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج

أفادت وزارة الصحة السعودية، بأن أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري بلغت 1721 حالة حتى الآن، مهيبة بالحجاج الابتعاد عن الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس واستخدام المظلة دوما، والإكثار من شرب الماء.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أصدرت تحذيرا شديد اللهجة، لحجاج بيت الله الحرام، من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طويلة بعد التحلل من ملابس الإحرام؛ لأن ذلك يسبب لهم الإجهاد البدني.

كما طالبت الوزارة السعودية، الحجاج، بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام، والإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دومًا.

وشددت على أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة، فالصحة هي ما سيُعِين الحاج على إتمام نسكه وعبادته.