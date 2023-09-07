فيلمان ومسلسل.. رانيا يوسف تكشف عن أعمالها الجديدة قبل تكريمها في لبنان

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن قائمة الأعمال التى تقوم بتصويرها خلال هذه الفترة من أجل عرضها مع نهاية العام الحالي.



وقالت رانيا يوسف على هامش حفل جولدن أوررد والذى يتم تكريمها فيه خلال هذه النسخة أنها تعمل حاليا على تصوير أكثر من مشروع فني.



وأضافت خلال حديثها مع برنامج arabwood المذاع على فضائية روتانا: جديدي الفترة القادمة مسلسل السرداب وفيلمي خارج الخدمة وفيتو.



وتابعت رانيا أنها تعشق لبنان وشعب لبنان ولديها كثير من الأصدقاء اللبنانين وتعتبر لبنان بلدها الثاني بعد مصر وتقوم بزيارتها كل شهر تقريبا.

رانيا يوسف تنتهى من فيلم التاروت

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

أبطال فيلم التاروت

فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.