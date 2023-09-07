عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلمان ومسلسل.. رانيا يوسف تكشف عن أعمالها الجديدة قبل تكريمها في لبنان

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن قائمة الأعمال التى تقوم بتصويرها خلال هذه الفترة من أجل عرضها مع نهاية العام الحالي.

وقالت رانيا يوسف على هامش حفل جولدن أوررد والذى يتم تكريمها فيه خلال هذه النسخة أنها تعمل حاليا على تصوير أكثر من مشروع فني.

وأضافت خلال حديثها مع برنامج arabwood المذاع على فضائية روتانا: جديدي الفترة القادمة مسلسل السرداب وفيلمي خارج الخدمة وفيتو.

وتابعت رانيا أنها تعشق لبنان وشعب لبنان ولديها كثير من الأصدقاء اللبنانين وتعتبر لبنان بلدها الثاني بعد مصر وتقوم بزيارتها كل شهر تقريبا.

 

رانيا يوسف تنتهى من فيلم التاروت 

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

 

أبطال فيلم التاروت

 فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

 

 

الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف حفل جولدن أوررد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

رفع اسم حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

موضوعات متعلقة

رقص وغناء.. روبي وأحمد سعد يقدمان لأول مرة يا ليالي على المسرح

أمام منزل حمدي قنديل.. أول ظهور لنجلاء فتحي| شاهد

خروج الفنان ياسر صادق من العناية المركزة| خاص

نقل الفنان ياسر صادق للعناية المركزة

انتهاء الخلافات.. طليقة حسن شاكوش: طلع راجل محترم وخدت مستحقاتى

انفصال آل باتشينو عن الكويتية نور الفلاح

غدًا.. حمزة نمرة يبدأ جولة حفلاته العالمية احتفالًا بـ ألبوم رايق

أحمد على الحجار على مسرح ساقية الصاوى 28 سبتمبر

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلان النتيجة

بـ 170 ألف جنيه .. اركب فيرنا 2005 بأفضل سعر للمستعمل

وزير الرياضة يشيد بنتائج منتخب مصر للجودو بأول أيام البطولة الإفريقية بالمغرب

سيموت هناك.. ضابط مخابرات أمريكي يسخر من زيارة بلينكن لـ أوكرانيا

المنتخب الأولمبي يتعادل مع روسيا وديا 1/1

عربيات الغلابة..5 عربيات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ