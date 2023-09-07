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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش مستعدة ادخل النار.. بلوجر تعلن ارتداء الحجاب| ما القصة؟

روان عصام بالحجاب
روان عصام بالحجاب

أعلنت البلوجر الإسكندرانية روان عصام قرارا هاما غيرت بسببه محتواها بالكامل على مواقع التواصل المختلفة بعد فيديو قصير نشرته منذ ساعات.

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وقررت الشابة روان عصام ارتداء الحجاب خلال بث مقطع فيديو ظهرت فيه بملابس محتشمة بيضاء تشرح فيه سبب اتخاذ هذا القرار الذي وصفته أنه طال انتظاره وغير مفاجئ

مش مستعدة ادخل النار 

 

وقالت روان أنها “ مش مستعدة تدخل النار بسبب لبسها، وعرفت أن الحجاب فرض وأنه بسببه ممكن الإنسان يدخل الجنة أو النار فقررت ارتدائه” 

 

واشتهرت روان عصام بمحتواها الكوميدي على موقع تيك توك الذي تصف فيه مواقف طريفة من حياتها الشخصية أو حياة البنات بشكل عام، كما حقق ملايين المشاهدات في شهور قليلة.

 

وبعد قرار ارتداء الحجاب حذفت روان عصام المحتوى الذي تظهر فيه بدون حجاب من جميع صفحاتها الخاصة على المواقع المختلفة.

واستشهدت روان في حديثها عن الحجاب بآيات من القرآن الكريم، كما استطردت بكلمات مؤثرة عن دور الإنسان في الحياة الدنيا أن يعبد الله ويرضيه حتى يصل إلى الجنة في الحياة الأبدية.

روان عصام فيديو البلوجر

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