عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تخلت الأم عنهما|«روان» تنام وتستحم داخل التوكتوك.. أب يعيش في الشارع مع طفلته..شاهد

الطفلة روان ووالدها
الطفلة روان ووالدها

تعيش الطفلة روان بنت العامين فقط من عمرها، على أرصفة الشارع منذ أكثر من عام، تأكل وتشرب وتستحم داخل توكتوك يعمل به والدها بأجر يومي ولا يستطيع تحمل نفقاتها اليومية بعد تخلي أمها عنهما.
 

txt

أرسلت صورها عارية لحبيبها.. حكاية طفلة مع وسيم حلوان

txt

إصابة شخصين في حادث انقلاب توكتوك بالشرقية

وفي قصة مأساوية اهتزت لها أروقة منطقة قليوب البلد، يحكي الشاب محمد، والد الطفلة روان، في فيديو خاص لموقع صدى البلد، تفاصيل حياتهما اليومية في الشوارع.  

يقول محمد، بدأت القصة بزواجي وانتقالي مع زوجتي الى منطقة قليوب البلد بعد مغادرة منطقة نشأتي بجوار أهلي في المرج، مما تسبب في غضب أهلي، وبعد فترة من الزواج مراتي هجرتني وسابتلي روان بنتنا بعد 8 اشهر من مولدها، وأخذت البنت الكبرى، ودلوقتي روان عندها سنتين، وعايش انا وهي في الشارع بشتغل طول اليوم بالتوكتوك وبنبات فيه بالليل بعد ما أهلي قفلوا الباب في وشي".

وأضاف والد الطفلة روان " بقالي سنة وتلت شهور بنام في التوكتوك وبسعى لرزقي وبقول يارب، عشان متحوجش لحد ولا أطلب من حد حاجة"

اقترحت الزوجة مغادرة محل السكن في بداية حياتهما الزوجية، وبعد الانتقال الى منطقة قليوب البلد غادرت الأم منزلهما وتركت الأب مع الطفلة روان وأخذت فتاة اخرى تكبرها بأعوام، دون خلافات زوجية أو سبب واضح يمكن ذكره، وبمساعدة من أهلها الذين أخذوا الأبنة الكبرى عنوة من والدها وتركوا الرضيعة، مما جعل الأب يتشكك في صحة نسب الكبرى له. 


عايز أربي بنتي وبدعي ربنا ألاقي سكن
 

ويروي محمد تفاصيل قاسية يعيشها يوميا في محاولة لتلبية احتياجات طفلته من مأكل وملبس ومأوى يعتبره غير آدمي لهما، حيث يرعاها أثناء نومها داخل التوكتوك، ويقوم بدور الأب الساعي على الرزق والأم التي ترعى.

وفي لحظات يائسة كاد محمد أن يزرف فيها الدموع، طالب بمساعدته في إيجاد مأوى فقط لهما، وتقديم يد العون له في رعاية طفلته التي تعاني حياة يصعب على أحد التأقلم معها.

ويقول محمد "محدش وقف جمبي طول عمري، طلعت من التعليم عشان أصرف على نفسي وأحوش وأجوز نفسي، ودلوقتي بتعب وبشقى عشان أقدر أربي بنتي".

ليه الأهل يتخلوا عن ابنهم وحفيدتهم؟

 

" السبب الرئيسي في تخلي أهلي عني أن والدتي كانت رافضة من البداية انتقالي لمكان بعيد عنها، ودلوقتي هي شايفه اني بتسبب لهم في عار".

قصة مأساوية يعيشها شاب يعتبره الكثيرون ضحية لأهل قست قلوبهم وزوجه تخلت عن فلذة كبدها، لكن يتحمل تكلفتها طفلة عمرها فقط عامين، تبيت ليلها على كرسي متهالك لتوكتوك وتحيا نهارها دون رعاية آدمية.


 

روان توكتوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

لو حدث هتبقى مفاجأة.. شوبير يكشف اقتراب الأهلي من ضم صفقة سوبر

تواصل التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

موضوعات متعلقة

كارثة مناخية خلال ساعات.. موجة حر مميتة تهدد حياة الآلاف في أوروبا

درجات حرارة غير مسبوقة.. الطقس يضرب مدن أوروبا ويسبب كوارث

خوف من انتشار العدوى.. نفوق 300 ألف قط بسبب فيروس قاتل في هذه الدولة

الذكاء الاصطناعي يهدد أسرار العقل البشري.. لهذا السبب

تصادم بسرعة 150 ميلا.. حادث مرعب داخل سباق الفورملا أي يتسبب في كارثة| صور

ثوران بلا كوارث.. انفجار بركان في سلاسل جبال روسية

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

مادة مسرطنة.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تخلت الأم عنهما|«روان» تنام وتستحم داخل التوكتوك.. أب يعيش في الشارع مع طفلته..شاهد

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

سول تكشف مفاجأة بشأن الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية

قدّم لي حلولاً.. أيمن أشرف يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

كوريا الجنوبية.. تحديد 13 منطقة متضررة من الأمطار الغزيرة كـ كوارث خاصة

البعض وصفه بالوحش| ظهور مخلوق مرعب على شواطئ أستراليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ