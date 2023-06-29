إصابة شخصين في حادث انقلاب توكتوك بالشرقية

أصيب شخصان بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب توك توك بطريق ابوحماد – العزازي عند النزلة وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو حماد بإستقبال كلا من "أحمد ص ع" 29 سنة مقيم الجمالية مصابا بسحجات وكدمات بالجسم و"ابراهيم ن ع" 28 سن مقيم الجمالية مصابا بسحجات وكدمات بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق ابوحماد – العزازي عند النزلة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.