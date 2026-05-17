ظهور قرش ماكو قرب شواطئ القصير يثير الجدل.. وخبير بحري يوضح الأسباب

أكد الدكتور محمود معاطي، الأستاذ المساعد في الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، أن القرش الذي ظهر قرب شواطئ مدينة القصير هو من نوع "الماكو قصير الزعنفة"، ويُعد من أسرع أنواع القروش في العالم، حيث تصل سرعته إلى أكثر من 74 كم في الساعة، ويعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة.

ظهوره في البحر الأحمر طبيعي.. لكن قربه من الشاطئ غير معتاد

وأوضح “معاطي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن وجود قرش الماكو في البحر الأحمر أمر طبيعي، لكن اقترابه من المياه الضحلة والمناطق الساحلية يُعد أمرًا غير معتاد، ويحتاج إلى دراسات علمية لفهم أسبابه بدقة.

أسباب محتملة وراء ظهوره قرب الشواطئ

وأشار إلى أن ظهور القرش قرب الساحل قد يكون نتيجة البحث عن الغذاء، أو تغير درجات الحرارة، أو اضطرابات بيئية، أو بسبب الصيد الجائر الذي يؤثر على توزيع الفرائس، بالإضافة إلى التلوث وإلقاء مخلفات الأسماك في البحر.

التغيرات المناخية والتدخل البشري عوامل مؤثرة

لفت إلى أن التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، والتدخل البشري في البيئة البحرية، جميعها عوامل قد تؤدي إلى تغير مسارات القروش وظهورها في مناطق غير معتادة.

نصائح مهمة للمواطنين عند رصد القروش

وشدد على ضرورة تجنب السباحة في المياه غير الواضحة أو بالقرب من مراكب الصيد، وعدم النزول إلى البحر في حالة وجود جروح، مع الالتزام بإرشادات السلامة البحرية في المناطق المعروفة بتواجد القروش فيها.