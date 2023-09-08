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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب فرنسا يهزم أيرلندا في تصفيات اليورو

صدى البلد

فاز المنتخب الفرنسي على ضيفه منتخب أيرلندا،  بثنائية نظيفة، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2024”.

 وواصل المنتخب الفرنسي التحليق في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الخمسة الأولى بالتصفيات، ليصبح قريبا للغاية من حجز مقعده في النهائيات للمرة الـ11 في تاريخه وللنسخة التاسعة على التوالي.

 وعلى ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس، افتتح أوريلين تشواميني التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 19، قبل أن يضيف (البديل) ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 48، محرزا هدفه الأول في مسيرته الدولية.

 وبذلك، كرر منتخب فرنسا تفوقه على نظيره الأيرلندي، بعدما تغلب عليه للمباراة الرابعة على التوالي، والتي كان آخرها الفوز 1 / صفر مباراتهما بالجولة الثانية للتصفيات الحالية في العاصمة الأيرلندية دبلن.

 وعلى ملعب (فيليبس)، بمدينة أيندهوفن، لم يجد منتخب هولندا أدنى صعوبة في اجتياز نظيره اليوناني، بعدما فاز عليه 3 / صفر.

 وأحرز مارتن دي رون الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 17، قبل أن يسجل زميلاه كودي جاكبو وفاوت فيخهورست الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و39 على الترتيب

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