تجدد الاشتباكات المسلحة بمخيم عين الحلوة في لبنان والمجلس العسكري بالجابون يعيد تعيين رئيس الوزراء السابق ريمون ندونج سيما .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يوجّه بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة قناة السويس

زيلينسكي يناقش مع نتنياهو الدعم الإسرائيلي لكييف

بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين "المنقسمة" بالهند

مقتل 49 مدنيا و15 جنديا في هجومين شمال شرق مالي

واشنطن تعلن وصول السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة التي تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، على النحو الذي يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الخميس داخل مخيم عين الحلوة في لبنان بين حركة فتح وعناصر متشددة، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من العائلات الفلسطينية المقيمة داخل المخيم باتجاه مسجد الموصللي في صيدا.

ونقلت "الراي" عن وجاء بيان لحركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني قوله إن حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني "أحبطتا محاولة تسلسل وهجوم نفذتها العصابات الإرهابية من قتلة الشهيد اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه على مقرات حركة "فتح"، والتصدّي لمحاولة الهجوم الفاشلة التي نفذتها عصابات الإجرام بهدف إفشال نتائج اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك".

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس السبل التي يمكن لإسرائيل من خلالها دعم كييف في صراعها مع روسيا.

وقالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن توجه إلى الهند، حيث يحضر قمّة مجموعة العشرين التي تبدو ضعيفة نسبيا في غياب نظيره الصيني شي جين بينج خصوصًا.

وأشارت "الوطن" إلى أن الحكومة المؤقتة في مالي أعلنت أن ما لا يقل عن 49 مدنيا و15 جنديا قتلوا بعدما هاجم مسلحون معسكرا للجيش وقاربا في شمال شرق البلاد يوم الخميس. وذكرت الحكومة في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن عددا أكبر أصيب بجروح وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وذكرت "الراي" أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت وصول السفيرة الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزجيبون إلى العاصمة نيامي، لكنها لن تقدم أوراق اعتمادها رسميا بسبب "الأزمة السياسية الحالية". وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان، إن وصول فيتزجيبون إلى النيجر "لا يعكس تغييرا في موقفنا السياسي ولكنه يأتي استجابة للحاجة إلى وجود قيادة عليا لبعثتنا في وقت صعب".

وقالت "الأنباء" إن رئيس الجابون الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما، قرر تعيين ريمون ندونغ سيما، الخبير الاقتصادي والمعارض الشرس للرئيس المخلوع علي بونغو، رئيس وزراء انتقاليًا، بحسب مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي.

وذكرت "الوطن" أن نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، سابرينا سينج أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، تشمل ذخائر بالإضافة إلى معدات لتعزيز قدرات الدفاعات الجوية، مشيرةً إلى أن الحزمة معدات لدعم وتكامل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخيرة إضافية لنظام "هيمارس" الصاروخي، وقذائف مدفعية عيار 105 ملم، ومعدات الحرب الإلكترونية وذخائر التدمير لإزالة العوائق، ومعدات إزالة الألغام.

