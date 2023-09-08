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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر الصيني اشتري ألماني.. مواصفات مرسيدس A200 موديل 2014

مرسيدس A200 موديل
مرسيدس A200 موديل 2014

تتميز سيارات العلامة التجارية الألمانية مرسيدس بتصميمها الفريد والعصري، وتتمتع بأقوى أنظمة وتجهيزات الأمن والسلامة، بالإضافة للاعتمادية الكبيرة وقلة الأعطال مقارنة بالعديد من المنافسين.

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شهدت أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" زيادات قياسية في فترة وجيزة، بدأت شرارتها بشهر فبراير من عام 2022 واستمرت حتى الآن، وعلى رأسها السيارات الصينية التي وصلت أسعارها لفئة المليون جنيه لأول مرة بالسوق المصري.

بسعر الصيني أشتري ألماني.. مواصفات مرسيدس A200 موديل 2014

ونظراً لهذه الزيادات الكبيرة، أصبحت قيمة السيارات الفعلية أقل من سعرها، لذلك يبحث المواطنون عن شراء سيارة ألمانية "مستعملة أو جديدة" بنفس قيمة السيارات الصينية الجديدة بالوقت الحالي وتحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، ومن أشهر هذه السيارات مرسيدس A200 موديل 2014.

مرسيدس A200 موديل 2014

مواصفات السيارة مرسيدس A200 موديل 2014

تعتمد السيارة مرسيدس A200 موديل 2014 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن.متر، ومدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 7 سرعات.

 

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 224 كيلومترا في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.3 ثانية فقط، ونظام جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.6 لتر، وتبلغ سعة الخزان 50 لترا، وجنوط رياضية.

مرسيدس A200 موديل 2014

أسعار السيارة مرسيدس A200 موديل 2014

يبلغ سعر السيارة مرسيدس A200 موديل 2014 في سوق المستعمل 750 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

مرسيدس A200 موديل 2014 السيارات الجديدة مرسيدس A200 الزيرو

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