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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يشارك صوراً جديدة من داخل الملعب.. شاهد

محمد شريف
محمد شريف

شارك اللاعب محمد شريف عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر شريف في الصور من داخل الملعب أثناء مرانه.

 

وأعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن احتفال الخليج السعودي  بانضمام محمد شريف لقائمة منتخب مصر . 

و كتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك:نادي الخليج السعودي يحتفي بانضمام محمد شريف لقائمة منتخب مصر.

وأعلن اللاعب أحمد حسن عن اختيار محمد شريف كافضل مهاجم هذا الموسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

وكتب أحمد حسن:"رابطة الأندية المحترفة تعلن محمد شريف أفضل مهاجم خلال الموسم الماضي".

ولا تزال صفقات النادي الأهلي تسيطر على مجريات الحديث بين جماهير الأحمر، خاصة المهاجم المنتظر؛ في ظل رحيل محمد شريف وشادي حسين، ليظل محمود كهربا وصلاح محسن، والأخير لا ترضى عنه جماهير الأهلي بشكل تام، حيث ترغب الجماهير في قناص سوبر، وهو ما يبحث عنه مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.

 

أهداف محمد شريف

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