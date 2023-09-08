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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجاة 40 راكبا.. التحقيق في حريق التهم أتوبيسا سياحيا بالصف

صدى البلد

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في نشوب حريق في أتوبيس يحمل 40 راكبا على طريق الصف.

 

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الأتوبيس وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

 

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أتوبيس رحلات بمركز الصف.

 

إنقاذ 40 راكبا 

 

على الفور انتقل النقيب يوسف عبد العاطي والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين أثناء سير أتوبيس رحلات يستقله 40 شخصًا إذ فوجئ سائق الأتوبيس بتصاعد أدخنة من الكوتش فقام بالتوقف على جانب الطريق وإنزال الركاب بالكامل، وعقب ذلك فوجئ باشتعال الأتوبيس بالكامل دون أي إصابات.

 

وجرى السيطرة على الحريق من قوات الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

 

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

الحماية المدنية النيابة العامة الصف اتوبيس رحلات نجاة 40 راكب الجيزة

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