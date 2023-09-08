الأمن يرصد اثنين من مروجي المواد المخدرة عبر فيس بوك

ضبطت أجهزة الأمن شخصين لقيامهما بالإتجار في العقاقير الطبية المخدرة المحظور تداولها بالمخالفة للقانون عبر فيس بوك.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.​

أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة ، وتبين أنه يعمل يإحدى الصيدليات بالقاهرة ، وبحوزته عدد 1130 عقاقير مخدرة – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه" .

وأقر بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) أمكن ضبطه وبحوزته (1500 قرص عقاقير مخدرة) ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالإتجار في العقاقير الطبية المخدرة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.