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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لو كنت موجود هتجيبلي حقي.. أيتن عامر تحيي ذكرى رحيل والدها

ايتن عامر
ايتن عامر

حرصت الفنانة أيتن عامر، على إحياء ذكرى وفاة والدها، التي تحل اليوم الخميس 2 مايو.

ونشرت أيتن عامر، مقطع فيديو يحتوى على لقطات تجمعها بوالدها الراحل منذ طفولتها، معلقة: «الله يرحمك يا حبيبي يا بابا، كنت بتاخدنى معاك في كل حتة بتروحها، على القهوة تعلمنى طاولة ودومينو وبعدها نتمشي على البحر وناكل ايس كريم وتودينى الملاهى ونركب العربية تسمعنى ام كلثوم».

وأضافت أيتن عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»: «لو كنت هنا دلوقتى كنت أنا اللى هاخدك معايا كل حتة وكنت متأكدة اننا هنكون صحاب مش بنت وابوها علاقتهم تقليديه، لما ببقى قاعدة قاعدة فيها هزار وضحك بيبقى نفسي تكون موجود، واكتر وقت باحتاجك فيه لما حد يزعلنى لانى عارفة انك لو كنت موجود كنت مش هترتاح غير لما تجيبلى حقى».

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وتابعت: «كبرت بقا وبقيت اسيب حقى لربنا بس انت لسه واحشنى، الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك، ادعوا لبابا اللى سابنا زى النهاردة في 2001 أن ربنا يرحمه من فضلكوا».


وكان قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" البوستر الرسمى تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وقد ظهر فى البوستر جميع نجوم الفيلم.

فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وتوني ماهر، ونور قدري، ومحمد رضوان، وإخراج أحمد نور، والفيلم قصة أمين جمال، وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

الفنانة ايتن عامر الفترة المقبلة توني ماهر محمد رضوان محمود الليثي محمد التاجي

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