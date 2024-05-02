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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ضبط شابين يلعبون بالموتوسيكلات..تعرف على عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر بالقانون

المتهمان
المتهمان

القى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخصين قاما بعمل حركات إستعراضية باستخدام دراجتان ناريتين ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن الواقعة .

https://www.facebook.com/watch/?v=3770062846648531

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائدى دراجتى ناريتان بحركات إستعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر.

https://www.youtube.com/shorts/y37A0jIS6ZU

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما شخصين - مقيمان بالجيزة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات إستعراضية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وينشر “صدى البلد” جدول الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء ٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤ ، حيث سيتم عقدهما الساعة ١١ صباحاً بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

حركات استعراضية دراجتان ناريتين مقطع فيديو فيس بوك رجال الأمن

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