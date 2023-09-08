عبدالله المغازي: اهتمام الدولة بذوي الهمم قبل 2011 كان شكليا فقط

قال عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق، إن اهتمام الدولة بذوي الهمم قبل 2011 كان شكلي فقط، متابعا: كان هناك قوانين ولكن لم يكن هناك تطبيق.

وأضاف عبدالله المغازي، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي أولى ذوي الهمم اهتمامات خاصة، وقدم لهم الدعم النفسي والمادي والمعنوي، متابعا: أصبح هناك رعاية أيضا لأهالي ذوي الهمم.



واسترسل: أهالي ذوي الهمم هم الأبطال الحقيقيين، ولذلك أولى الرئيس السيسي اهتماما واضحا للأهالي، وقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي.



وشدد على ضرورة القضاء على فكرة التنمر، من خلال الاعلانات والندوات والتثقيف.