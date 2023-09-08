طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب

يختلف علاج عدم انتظام ضربات القلب اعتمادًا على نوع عدم انتظام دقات القلب وهو من الحالات المرضية التي تسبب توقف القلب أحيانا.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم طرق علاج عدم انتظام بمختلف أنواعه.

علاج عدم انتظام دقات القلب الأذيني أو فوق البطيني

التدليك أو المناورات التي يقوم بها مزود الخدمة الخاص بك في زيارة مكتبية.

النوم أكثر.

شرب كميات أقل من الكحول أو الكافيين.

الدواء.

تقويم نظم القلب.

الاجتثاث .

علاجات عدم انتظام دقات القلب فوق البطيني الانتيابي (PSVT).

الأدوية.

تقويم نظم القلب .

استئصال.

علاجات عدم انتظام دقات القلب البطيني أو الرجفان

استئصال.

الدواء.

تقويم نظم القلب.

مزيل رجفان القلب القابل للزرع (ICD).



ما الذي لا يمكنني شربه مع عدم انتظام دقات القلب؟

قد يخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتقليل تناول الكافيين أو الكحول إذا كنت تعاني من عدم انتظام دقات القلب.

ما هي الأدوية والعلاجات المستخدمة؟

قد يصف مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أدوية عدم انتظام دقات القلب، بما في ذلك:

حاصرات بيتا.

حاصرات قنوات الكالسيوم.

الأدوية المضادة لاضطراب النظم.

مخففات الدم أو مضادات التخثر (للرجفان الأذيني).