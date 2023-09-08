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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023

الفائزين في مسابقة
الفائزين في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023

استعرض د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول ختام مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال ٢٠٢٣، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من (3 – 5) سبتمبر الجاري بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبالشراكة مع البنك الأهلي المصري؛ بهدف التنافس بين الفرق الطلابية بالجامعات المصرية المختلفة.

هنأ الوزير جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى أهمية هذه المسابقات في صقل شخصية ومواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار وفكر ريادة الأعمال لديهم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي يعد مبدأ الابتكار وريادة الأعمال أحد أبرز مبادئها، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وأكاديمية النقل البحري والتكنولوجيا في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

وأكد د.ضياء خليل أن التصفيات النهائية من مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"، تنافس فيها طلاب من 30 جامعة، حيث تستهدف ﻣﺷﺎريعهم ﺗطوير تكنولوجيات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وكذا تقديم ﺣﻠول اﻗﺗﺻﺎدية مبتكرة تخدم تحديات قائمة، موضحًا أن جوائز المسابقة بلغت قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه، وقد أقيمت هذه المسابقة تنفيذًا للمسار الثالث من أوليمبيات الابتكار بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وقد أجريت المسابقة على مسارين، وهما المسار العام، وشارك فيه 19 فريقًا طلابيًّا من 19 جامعة، فاز بالمركز الأول فريق (Ai Control) من جامعة الزقازيق، وفاز بالمركز الثاني فريق (Green Hydrogen ) من جامعة بني سويف، وفاز بالمركز الثالث فريق (Edible Film ) من جامعة قناة السويس.

وفيما يخص المسار التكنولوجي الذي شارك فيه 18 فريقًا طلابيًّا من 18 جامعة، أشار د.ضياء خليل إلى فوز فريق (GREENSHIELD) من جامعة الجلالة بالمركز الأول، وفوز فريق (Khidma) من جامعة جنوب الوادي بالمركز الثاني، وفوز فريق (Eye Can) من جامعة المنصورة بالمركز الثالث.

 

وأشار د.ضياء خليل إلى أن الفرق الست الفائزة حصلت علي جوائز مالية وعينية مقدمة من شركاء وداعمي المسابقة، كما تم اختيار أفضل 5 فرق في مسابقة رالي الشركات الناشئة، Rally Accelerate وهي مشروعات في مرحلة النمو والاستثمار علي فرصة لزيارة دولة ألمانيا، والتعرف علي النظام البيئي للشركات الناشئة والتشبيك مع مجتمع الأعمال والمستثمرين بدعم من معهد KIT للتكنولوجيا، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ .


كما أشار د.ضياء خليل إلى أنه تم عقد التصفيات النهائية والتحكيم لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال ورالي الشركات الناشئة، بالشراكة الإستراتيجية مع البنك الاهلي المصري، ودعم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي لرالي مصر، وشركاء وداعمين دولين ومحليين كالتعاون الألماني GIZ ومعهدKIT للتكنولوجيا بالمانيا، وكذا مسرعة الأعمال في مجال سلاسل الإمداد واللوجستيات وحاضنة التصنيع الذكي بالتعاون مع مجموعة العبيكان للاستثمار السعودية.

وأكد د.ضياء خليل أنه على هامش المسابقة تم عقد العديد من ورش العمل والموائد المستديرة، واجتماعات رفيعة المستوي؛ لمناقشة سياسات دعم مناخ الابتكار وريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، بمشاركة مجتمع الأعمال والمستثمرين، وممثلي العديد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية، الحكومية، والخاصة.

حضر فعاليات ختام المسابقة، د.إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وم.محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ود.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق، ولفيف من ممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.

 

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