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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات وخطوات بسيطة.. طريقة عمل بان كيك ياباني

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك ياباني 

تعتبر طريقة عمل بان كيك ياباني، من الوصفات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن تحضيرها على الفطور أو على العشاء، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بان كيك ياباني، وهي من الحلويات الأمريكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

 

طريقة عمل بان كيك ياباني 

 

طريقة عمل بان كيك ياباني 

 

مقادير طريقة عمل بان كيك ياباني :

2 بيض

¾ كوب حليب مخثر

¼ كوب سكر

½ ملعقة صغيرة فانيلا

½ 1 كوب دقيق

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة كبيرة زبدة

 

طريقة عمل بان كيك ياباني :

_ نضع في الخلاط الكهربائي كل من: البيض مع الحليب والسكر والفانيلا.

_ يضاف للخليط السابق الدقيق والملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا، ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط.

_ ندهن المقلاة المخصصة للبان كيك بالزبدة، وندهن قالب تقطيع دائري بالزبدة.

_ ونسكب في وسط القالب القليل من الخليط حتى يصل للأطراف ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يتماسك ثم نقلبه على الجانب الآخر، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

_ ثم نقدم البان كيك الياباني مع العسل الابيض او سيرب الشيوكولاتة.

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