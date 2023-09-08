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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سعد الجمل منسق عام منتدى الأحزاب السكندرية

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد

كلف منتدى الأحزاب السكندرية، سعد الجمل، أمين مساعد حزب الاتحاد، وأمين الحزب بالإسكندرية، كمنسق عام للمنتدى.

جاء ذلك خلال ثاني اجتماعات المنتدى المقرر تدشينه الشهر المقبل، بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، والذي يضم أحزاب "الاتحاد، الجيل الديمقراطي، العدل، الإصلاح والنهضة، الأحرار الاشتراكيين، الأحرار الدستوريين، مصر القومي، المحافظين".

من جانبه، وجه رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، التهنئة لسعد الجمل على توليه منصب المنسق العام للمنتدى، معربًا عن تطلعه للإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الإسكندراني وإعادة عروس البحر المتوسط لمكانتها التاريخية والحضارية.

ويهدف منتدى الأحزاب السكندرية، إلى حل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطن السكندري أثناء مباشرة حياته اليومية والتواصل الدائم مع المسؤولين المختصين التنفيذيين لسرعة حل هذه المشاكل وإزالة المعوقات مع وضع بعض الحلول من لجان متخصصة مشكلة من جميع الأحزاب المشاركة بالمنتدى، وكذلك الوقوف بقوة في وجه كل مسؤول لا يقوم بدوره المنوط به.

واتفق منتدى الأحزاب السكندرية، على إنشاء مركز خدمات ليكن عونا لمواطني الاسكندرية في إنهاء مشكلاتهم مع الجهات التي يتعاملون معها في مختلف المجالات والهيئات والمؤسسات ووكلات الوزرات والاحياء بالمحافظة.

كما تم الاتفاق علي البدء في اجراءات تشكيل المجلس الاستشاري لمحافظة  الإسكندرية  لمعاونة المواطنين والتنفيذيين في القيام بعملهم والقيام بدورالمجلس المحلي الذي لم يتم انعقاده منذ 2010.

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