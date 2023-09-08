تاريخ مواجهات منتخب مصر وإثيوبيا قبل اللقاء الثأري في التأهل لـ أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم منافسه منتخب إثيوبيا ، اليوم ، الجمعة ، في ختام مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

تقام مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وإثيوبيا عند تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم إذاعة لقاء منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ومن خلال البث الأرضي لقناة تايم سبورتس.

ويدخل منتخب مصر الوطني تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، لقاء اليوم، بعد أن ضمن التأهل إلى كأس أمم أفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، قبل غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.

تاريخ مواجهات مصر ضد إثيوبيا

نجح منتخب مصر في الفوز علي نظيرة إثيوبيا خلال 11 مباراة وخسر 3 مواجهات وتعادل في مباراتين

وسجل منتخب مصر 56 هدفا في حين استقبل 16 هدفا

وكانت أول مباراة بين منتخب مصر ضد إثيوبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد ميليورن 1956 وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة 4-1 ثم انتصار في الإياب بنتيجة 2-5

ويحاول منتخب مصر الثأر من الخسارة الأخيرة في دور المجموعات من تصفيات كأس أمم أفريقيا العام الماضي حينما خسر الفراعنة بنتيجة 2-0

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة وضمن التأهل لكأس أمم إفريقيا برصيد 12 نقطة بينما يحتل فريق غينيا المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما منتخب إثيوبيا في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط بالتساوي مع مالاوي