زينة أيامي.. طرح أول أغاني ألبوم نوال الكويتية

طرحت أول أغاني ألبوم الفنانة نوال الكويتية، التي تحمل اسم زينة أيامي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

وتعد أغنية زينة أيامي لـ نوال الكويتية، هي أولى أغاني ألبومها الجديد، الأرض، الذي يتم طرح أغانيه تباعا خلال الفترة المقبلة.

أغنية زينة أيامي، لـ نوال الكويتية، كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: مشاري اليتيم، إيقاع: هاني خريجه فرقة.

كلمات أغنية زينة أيامي:

خذني سما بالهون

ياللي عيونك كون

يا فاتني المزيون

مثلك ابد ما صار

خذني ولا تهتم

آمر وأقولك سم

انت بحياتي حلم

يا مبهر الأنظار

اعشق انا دنياك

يا فرحتي بملقاك

حلوة الحياة وياك

يا كل احلامي

صوتك سرى بالروح

وياي وين ما اروح

آه يا شجي البوح

يازينة أيامي

أحدث أغاني نوال الكويتية

وكانت طرحت الفنانة نوال الكويتية، أغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

كانت الفنانة نوال قد أحيت خلال الفترة القادمة حفلا ضخما ضمن حفلات موسم الرياض، والذى يقام في مدينة السعودية.

كما طرحت نوال الكويتية اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد ، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.