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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد عن المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال اذاعة الاغاني الوطنية والاغاني التي تقدر المعلم والمدرسة وضرورة الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني اثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدينية.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والاماكن السياحية 

كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء الدراسة في المدارس هو ٣٠ سبتمبر الجاري.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ 

  • يبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات
  • تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
  • عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا
  • بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.
  • بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
  • بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
  • بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.
  • يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
  • تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
  • مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

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