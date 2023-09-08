التعليم: الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد عن المشروعات القومية

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال اذاعة الاغاني الوطنية والاغاني التي تقدر المعلم والمدرسة وضرورة الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني اثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدينية.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والاماكن السياحية

كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء الدراسة في المدارس هو ٣٠ سبتمبر الجاري.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤