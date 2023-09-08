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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«حماة الوطن» يشارك في الملتقى الثالث للأحزاب الداعمة لترشيح السيسي لولاية جديدة

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

شارك حزب حماة الوطن، بوفد رفيع المستوى، في الملتقى الثالث للأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية، بمشاركة أحزاب “مستقبل وطن ومصر الحديثة والمؤتمر والحرية المصري”، إلى جانب كلا من “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتحالف الأحزاب المصرية، ومجلس القبائل والعائلات العربية”.

وضم الوفد، كلا من: اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أشرف سعد أمين أمانة محافظة الشرقية، ولفيف من الأمناء المركزيين، والهيئتان البرلمانيتان بمجلسي الشيوخ والنواب، وأمناء المحافظات.


ومن جهته، قال اللواء أحمد العوضي، إن حزب حماة الوطن يمتلك رؤية وطنية للمشاركة في بناء وطننا، جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للدولة والأحزاب الأخرى؛ لأن وطننا يستحق منا بذل كل غالٍ ونفيس.


فيما أشار اللواء طارق نصير، إلى أن حزب حماة الوطن هو أول حزب سياسي يعلن تأييده ودعمه بضرورة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة؛ بعد أخذ رأي الهيئة العليا وقواعد الحزب المنتشرة بالمحافظات.


كما أشاد، بالالتفاف الجماهيري غير المسبوق للحزب، منذ إعلان تأييده لترشيح الرئيس السيسي، لولاية جديدة..

وأكد نصير، أن حزب حماة الوطن في حالة انعقاد دائم؛ من خلال أماناته المركزية المنتشرة في مختلف المحافظات، ومتابعة دقيقة على مدار الساعة، من خلال غرفة الرصد المركزية للحزب، للدعم الجماهيري لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، طبقا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب.


فيما أوضح الدكتور أشرف سعد، أن أمانة محافظة الشرقية، استعدت، من خلال قواعدها المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، من المراكز والقرى والنجوع، لهذا الحدث الكبير، بحشد مؤيدي الحزب لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لجني ثمار التنمية.

 

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